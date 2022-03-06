Російську телеведучу Тіну Канделакі буде оголошено в міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Російську телеведучу та продюсера Тіну Канделакі найближчим часом буде оголошено у міжнародний розшук за поширення російської пропаганди. Про це на своєму Facebook повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, повідомляє УНН.
Цитата
“І до вас я змушена звернутися, Тінатін Гівіївна Канделакі. Зазвичай стримано, без емоцій, на які я не маю права, виключно з метою поінформувати вас про стан ваших справ. Справ кримінальних, маю зазначити”, - написала Венедиктова.
Деталі
Прокурори, проаналізувавши контент телеграм-каналу, який належить телеведучій, виявили, що Канделакі є одним із основних "розповсюджувачів" ідей та гасел кремлівської військової машини.
“Тінатіне Гівіївно, ви переконуєте своїх читачів у тому, що Янукович має повернутися і це нормально, сприймати його повернення варто добре? Зеленський та інші представники влади мають втекти? Ви думаєте? Очевидно, думаєте. Ці ваші публікації прочитали сотні тисяч”, - наголосила Венедіктова.
“Як Генеральний прокурор повідомляю вас про те, що ваш процесуальний статус в Україні - особа, підозрювана у скоєнні злочину. Найближчими днями українські прокурори ініціюють процес оголошення вас, Тінатіне Гівіївно, у міжнародний розшук”, - додала генеральний прокурор.
Нагадаємо
Український суд заочно заарештував радянського та російського режисера Микиту Міхалкова за посягання на територіальну цілісність України.