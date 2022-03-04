В Украине заочно арестовали российского режиссера Михалкова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинский суд заочно арестовал советского и российского режиссера Никиту Михалкова за посягательство на территориальную целостность Украин. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, пишет УНН.
Цитата
“Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому”, - написала Венедиктова, обращаясь к Михалкову.
Детали
Сообщается, что Михалков обвиняется в участии в документальных фильмах о войне, которые не соответствуют правде.
“Мы все прекрасно понимаем какую ступеньку в иерархии власти РФ вы занимаете - далеко не последнюю. Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ и это именно та причина, из-за которой вы так рьяно поддерживаете и пропагандируете войну. Во всяком случае, так это видим мы здесь в Украине”, - отмечает генпрокурор.
Кроме того, сообщается, что Офис генерального прокурора Украины запустил официальную процедуру объявления Михалкова в международный розыск.
Справка
Никита Сергеевич Михалков - советский и российский режиссер и актер. Поддерживает политику Путина и властей России в отношении Украины. В частности, он заявил, что признание Москвой так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" было единственным выходом из сложившейся ситуации. Он также поддержал войну РФ против Украины.