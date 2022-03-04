В Україні заочно заарештували російського режисера Міхалкова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Український суд заочно заарештував радянського і російського режисера Микиту Міхалкова за посягання на територіальну цілісність Україн. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, пише УНН.
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"Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному", - написала Венедіктова, звертаючись до режисера.
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Повідомляється, що Міхалков звинувачується в участі в документальних фільмах про війну, які не відповідають дійсності.
“Ми всі прекрасно розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Вважаю, ви перебуваєте в близьких відносинах з першими особами РФ і це саме та причина, через яку Ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. У всякому разі, так це бачимо ми тут в Україні", - зазначає генпрокурор.
Крім того, повідомляється, що офіс генерального прокурора України запустив офіційну процедуру оголошення Міхалкова у міжнародний розшук.
Довідка
Микита Сергійович Міхалков - радянський і російський режисер і актор. Підтримує політику Путіна і влади Росії щодо України. Зокрема, він заявив, що визнання Москвою так званих Донецької та Луганської "народних республік" було єдиним виходом з ситуації, що склалася. Він також підтримав війну РФ проти України.