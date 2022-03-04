В Україні заочно заарештували російського режисера Міхалкова

ukru
НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
Ексклюзив
07:07 • 5253 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 17025 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 67756 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 131536 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 156811 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 206571 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198650 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186273 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157573 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118966 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 56178 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 58662 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 51943 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 55107 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 52675 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 13902 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 211707 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 336245 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 593759 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 535650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 60217 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100782 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127796 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 150295 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 163415 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Україні заочно заарештували російського режисера Міхалкова

В Україні заочно заарештували російського режисера Міхалкова

Київ • УНН

 • 318201 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Український суд заочно заарештував радянського і російського режисера Микиту Міхалкова за посягання на територіальну цілісність Україн. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, пише УНН.

Цитата

"Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному", - написала Венедіктова, звертаючись до режисера.

Деталі

Повідомляється, що Міхалков звинувачується в участі в документальних фільмах про війну, які не відповідають дійсності.

“Ми всі прекрасно розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Вважаю, ви перебуваєте в близьких відносинах з першими особами РФ і це саме та причина, через яку Ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. У всякому разі, так це бачимо ми тут в Україні", - зазначає генпрокурор.

Крім того, повідомляється, що офіс генерального прокурора України запустив офіційну процедуру оголошення Міхалкова у міжнародний розшук.

Довідка

Микита Сергійович Міхалков - радянський і російський режисер і актор. Підтримує політику Путіна і влади Росії щодо України. Зокрема, він заявив, що визнання Москвою так званих Донецької та Луганської "народних республік" було єдиним виходом з ситуації, що склалася. Він також підтримав війну РФ проти України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07