Российская телеведущая Тина Канделаки будет объявлена в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки в ближайшее время будет объявлена в международный розыск за распространение российской пропаганды. Об этом на своем Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает УНН.
Цитата
“И к вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. По обыкновению, сдержанно, без эмоций, на которые я не имею права, исключительно с целью проинформировать вас о положении ваших дел. Дел уголовных, должна заметить", - написала Венедиктова.
Детали
Прокуроры, проанализировав контент телеграмм-канала, принадлежащего телеведущей, обнаружили, что Канделаки является одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины.
“Тинатин Гивиевна, вы убеждаете своих читателей в том, что Янукович должен вернуться и это нормально, воспринимать его возвращение следует хорошо? Зеленский и другие представители власти должны сбежать? Вы думаете? Очевидно, думаете. Эти ваши публикации прочли сотни тысяч”, - отметила Венедиктова.
“В качестве Генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск”, - добавила генеральный прокурор.
Напомним
Украинский суд заочно арестовал советского и российского режиссера Никиту Михалкова за посягательство на территориальную целостность Украины.