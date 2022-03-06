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Российская телеведущая Тина Канделаки будет объявлена в международный розыск

Российская телеведущая Тина Канделаки будет объявлена в международный розыск

Киев • УНН

 • 528301 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки в ближайшее время будет объявлена в международный розыск за распространение российской пропаганды. Об этом на своем Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает УНН.

Цитата

“И к вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. По обыкновению, сдержанно, без эмоций, на которые я не имею права, исключительно с целью проинформировать вас о положении ваших дел. Дел уголовных, должна заметить", - написала Венедиктова.

Детали

Прокуроры, проанализировав контент телеграмм-канала, принадлежащего телеведущей, обнаружили, что Канделаки является одним из ключевых "распространителей" идей и лозунгов кремлевской военной машины.

“Тинатин Гивиевна, вы убеждаете своих читателей в том, что Янукович должен вернуться и это нормально, воспринимать его возвращение следует хорошо? Зеленский и другие представители власти должны сбежать? Вы думаете? Очевидно, думаете. Эти ваши публикации прочли сотни тысяч”, - отметила Венедиктова.

“В качестве Генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск”, - добавила генеральный прокурор.

Напомним

Украинский суд заочно арестовал советского и российского режиссера Никиту Михалкова за посягательство на территориальную целостность Украины.

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