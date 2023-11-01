російського олігарха Кузьмічева, затриманого у Франції, відпустили під заставу у 8 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Затриманого у Франції російського мільярдера Олексія Кузьмічева відпустили під заставу у вісім мільйонів євро. Про це повідомляє Le Monde із посиланням на фінансову прокуратуру країни, передає УНН.
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російському мільярдеру, співзасновнику «Альфа-Груп» Олексію Кузьмічеву були пред'явлені звинувачення у податковому шахрайстві за обтяжливих обставин та відмивання грошей. Кузьмічева помістили під судовий контроль та заборонили йому залишати Францію.
Нагадаємо
Про затримання Кузьмічева стало відомо 30 жовтня. У рамках розслідування справи у будинку бізнесмена в Парижі та на віллі в Сен-Тропі пройшли обшуки.
У березні 2022 року Олексій Кузьмічев потрапив під санкції Євросоюзу. Обмеження забороняють бізнесменові в'їзд на територію ЄС, але, за даними Le Monde, на момент внесення до списків санкцій він уже знаходився у Франції.
Після набрання рішенням про санкція в силу Кузьмічев вийшов зі складу ради директорів Альфа-банку, де йому належали 16% акцій.