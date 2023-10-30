У Франції затримали російського олігарха, співзасновника “Альфа-групп” Олексія Кузьмічева — Le Monde
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Франції затримали російського мільярдера, співзасновника консорціуму “Альфа-групп” Олексія Кузьмічева. Про затримання олігарха пише Le Monde, передає УНН.
Деталі
За інформацією Le Monde, Олексія Кузьмічева затримали вранці у понеділок, 30 жовтня.
Французька Національна фінансова прокуратура (НФП) підтвердила інформацію про його арешт та уточнила, що в рамках затримання правоохоронці провели низку обшуків. Зокрема, на його віллі в Сен-Тропе, і в його приватному готелі, що розташований у 7-му окрузі Парижа.
До обшуків у російського олігарха залучили понад півсотні правоохоронців, включаючи співробітників центрального офісу по боротьбі з корупцією та фінансовими та податковими злочинами. Залучили також ще близько 40 елітних поліцейських з RAID, які за уточненням від французьких журналістів, прибули аби охороняти майно вілли олігарха, що займає понад два гектари землі.
У ході цих обшуків, за даними Le Monde, знайшли “пачки грошей”.
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Довідково
Російський мільярдер Олексій Кузьмічев, який володіє яхтами та нерухомістю у Франції, потрапив під санкції з початку повномасштабної війни росії проти України. ( від 15 березня 2022 року).
Олігарх Кузьмічев, визнаний як “один із найвпливовіших людей у росії”, чиї “зв’язки з президентом рф володимиром путіним добре встановлені”, — зазначають у Le Monde.
Європейські санкції теоретично забороняють присутність осіб на території ЄС. Однак, за даними французьких ЗМІ, Кузмічев на момент введення обмежень на в’їзд, вже був у Франці. Своє перебування у Парижі він пояснював “сімейними зв’язками”.