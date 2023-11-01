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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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российского олигарха Кузьмичева, задержанного во Франции, отпустили под залог в 8 млн евро

Киев • УНН

 • 144862 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Задержанного во Франции российского миллиардера Алексея Кузьмичева отпустили под залог в восемь миллионов евро. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на финансовую прокуратуру страны, передает УНН.

российского олигарха Кузьмичева, задержанного во Франции, отпустили под залог в 8 млн евро

Детали

российскому миллиардеру, соучредителю «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. Кузьмичева поместили под судебный контроль и запретили ему покидать Францию.

Напомним

О задержании Кузьмичева стало известно 30 октября. В рамках расследования дела в доме бизнесмена в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски.

В марте 2022 года Алексей Кузьмичев попал под санкции Евросоюза. Ограничения запрещают бизнесмену въезд на территорию ЕС, но, по данным Le Monde, на момент внесения в санкционные списки он уже находился во Франции.

После вступления решения о санкциях в силу Кузьмичев вышел из состава совета директоров Альфа-банка, где ему принадлежали 16% акций.

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