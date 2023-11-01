российского олигарха Кузьмичева, задержанного во Франции, отпустили под залог в 8 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Задержанного во Франции российского миллиардера Алексея Кузьмичева отпустили под залог в восемь миллионов евро. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на финансовую прокуратуру страны, передает УНН.
Детали
российскому миллиардеру, соучредителю «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. Кузьмичева поместили под судебный контроль и запретили ему покидать Францию.
Напомним
О задержании Кузьмичева стало известно 30 октября. В рамках расследования дела в доме бизнесмена в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски.
В марте 2022 года Алексей Кузьмичев попал под санкции Евросоюза. Ограничения запрещают бизнесмену въезд на территорию ЕС, но, по данным Le Monde, на момент внесения в санкционные списки он уже находился во Франции.
После вступления решения о санкциях в силу Кузьмичев вышел из состава совета директоров Альфа-банка, где ему принадлежали 16% акций.