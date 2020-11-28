Російський винищувач перехопив літак ВПС США над Чорним морем

Так, у центрі відзначили, що 28 листопада російські засоби контролю повітряного простору над нейтральними водами Чорного моря виявили близьку до державного кордону РФ повітряну ціль.

"Для впізнання повітряної цілі і недопущення порушення державного кордону РФ у повітря було піднято винищувач Су-27 зі складу чергових з протиповітряної оборони сил Південного військового округу. Екіпаж російського винищувача ідентифікував повітряну ціль як стратегічний літак-розвідник RC-135 ВПС США і супроводив його над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше винищувачі Королівських ВПС Великобританії, розміщені у Литві в рамках поліцейської програми НАТО, перехопили російський літак над Балтійським морем.