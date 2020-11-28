Российский истребитель перехватил самолет ВВС США над Черным морем
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российский истребитель Су-27 вылетал в субботу на "опознание и сопровождение" самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, передает УНН.
Так, в центре отметили, что 28 ноября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили близкую к государственной границе РФ воздушную цель.
"Для опознания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее истребители Королевских ВВС Великобритании, размещенные в Литве в рамках полицейской программы НАТО перехватили российский самолет над Балтийским морем.