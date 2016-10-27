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Російський суд пішов радитися щодо звільнення Р.Сущенка з-під варти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Московський міський суд пішов до нарадчої кімнати приймати рішення, чи задовольняти скаргу на рішення суду про взяття під варту українського журналіста Романа Сущенка, затриманого у РФ за підозрою у шпигунстві. Про це раніше повідомив його адвокат Марк Фейгін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Російський суд пішов радитися щодо звільнення Р.Сущенка з-під варти

"Суд пішов до нарадчої кімнати. Журналістів пустять на оприлюднення", - сказав М.Фейгін.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ щодо належності журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією.

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