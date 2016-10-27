Российский суд пошел советоваться об освобождении Р.Сущенко из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Московский городской суд удалился в совещательную комнату принимать решение, удовлетворять ли жалобу на решение суда о заключении под стражу украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в РФ по подозрению в шпионаже. Об этом ранее сообщил его адвокат Марк Фейгин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Суд удалился в совещательную комнату. Журналистов пустят на обнародование", - сказал М.Фейгин.
Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.