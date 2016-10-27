Российский суд пошел советоваться об освобождении Р.Сущенко из-под стражи

"Суд удалился в совещательную комнату. Журналистов пустят на обнародование", - сказал М.Фейгин.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией.