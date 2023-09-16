Російський фрегат "Адмірал Макаров" відбуксировали у гавань Севастополя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Російський фрегат Чорноморського флоту рф "Адмірал Макаров" відбуксували до гавані Севастополя, про що свідчить супутниковий знімок, зроблений вранці 15 вересня. Про це інформує УНН, посилаючись на Крим.Реалії.
Деталі
Зазначається, що фрегат виявили на супутниковому знімку Planet.com. Судячи з нього, корабель не може пересуватися самостійно – його буксують два буксири. Видання уточнило, що офіційних повідомлень про пошкодження "Адмірала Макарова" останнім часом не було.
За однією з версій, буксирування фрегата може бути не пов'язане з його ушкодженнями та здійснюватись у робочому режимі.
Крим.Реалії нагадало, що 29 жовтня минулого року повідомлялося, що "Адмірал Макаров" був пошкоджений за однієї з перших атак українських надводних дронів на Севастополь. У серпні стало відомо, що фрегат отримав камуфляжне забарвлення носової та кормової частин.
Нагадаємо
У травні цього року ЗМІ повідомляли, що ВМС України уразили поблизу острова Зміїний фрегат Чорноморського флоту рф "Адмірал Макаров", що належить до проекту 11356Р.