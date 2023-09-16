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Российский фрегат "Адмирал Макаров" отбуксировали в гавань Севастополя

Российский фрегат "Адмирал Макаров" отбуксировали в гавань Севастополя

Киев • УНН

 • 1817212 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российский фрегат Черноморского флота рф "Адмирал Макаров" отбуксировали в гавань Севастополя, о чем свидетельствует спутниковый снимок, сделанный утром 15 сентября. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Крым.Реалии.

Детали

Отмечается, что фрегат обнаружили на спутниковом снимке Planet.com. Судя по нему, корабль не может передвигаться самостоятельно – его буксируют два буксира. Издание уточнило, что официальных сообщений о повреждении "Адмирала Макарова" в последнее время не было.

По одной из версий, буксировка фрегата может быть не связана с его повреждениями и осуществляться в рабочем режиме.

Крым.Реалии напомнило, что 29 октября  прошлого года сообщалось, что "Адмирал Макаров" был поврежден при одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь. В августе стало известно, что фрегат получил камуфляжную окраску носовой и кормовой частей.

Напомним

В мае этого года СМИ сообщали, что ВМС Украины поразили вблизи острова Змеиный фрегат Черноморского флота рф "Адмирал Макаров", принадлежащий к проекту 11356Р.

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