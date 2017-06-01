Російські спецслужби намагаються вербувати українців, які працюють в РФ – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Громадяни України, які працюють в РФ, піддаються психологічному і інколи фізичному впливу російських спецслужб. Про це журналістам заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
“Багато з тих, хто працює на території Росії або перебуває там, піддається впливу з боку російських спецслужб”, — сказав В.Грицак, коментуючи доцільність введення візового режиму з РФ.
За його словами, російські спецслужби за допомогою психологічного, інколи фізичного впливу на громадян України, які перебувають у РФ, намагалися їх зробити своїми агентами.
“Якщо в нас є зараз можливість з 11 червня фактично відвідувати Європу за біометричними паспортами, чому б не зробити таким чином, щоб і громадяни як мінімум РФ могли заїздити сюди (в Україну — ред.) тільки за аналогічними документами”, — зазначив В.Грицак.
Він уточнив, що така міра, як візовий режим з Росією, “могла б бути прийнята” на цьому етапі.
Як повідомляв УНН, У МЗС України заявили, що будуть готові до запровадження візового режиму з РФ, якщо буде ухвалено політичне рішення.