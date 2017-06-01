Российские спецслужбы пытаются вербовать украинцев, работающих в РФ - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Граждане Украины, которые работают в РФ, подвергаются психологическому и иногда физическому воздействию российских спецслужб. Об этом журналистам заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"Многие из тех, кто работает на территории России или находится там, подвергается воздействию со стороны российских спецслужб", - сказал В.Грицак, комментируя целесообразность введения визового режима с РФ.
По его словам, российские спецслужбы с помощью психологического, иногда физического воздействия на граждан Украины, которые находятся в РФ, пытались их сделать своими агентами.
"Если у нас есть сейчас возможность с 11 июня фактически посещать Европу по биометрическим паспортам, почему бы не сделать так, чтобы и граждане как минимум РФ могли заезжать сюда (в Украину - ред.) только по аналогичным документам", - отметил В.Грицак.
Он уточнил, что такая мера, как визовый режим с Россией, "могла бы быть принята" на этом этапе.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили, что будут готовы к внедрению визового режима с РФ, если будет принято политическое решение.