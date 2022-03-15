Російські окупанти заганяли місцевих жителей у фейкові "зелені" коридори в Тростянці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У понеділок, 14 березня, в Тростянці Сумської області окупанти заганяли місцевих жителей у фейкові "зелені" коридори, а також відбирали у людей мобільні телефони. Про це інформує УНН з посиланням на заяву голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.
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"Російські окупанти в Тростянці заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити", - повідомив Живицький.
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Також загарбники не дозволяють відновити електропостачання. Вони не допускають працівників обленерго до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори.
Крім того, окупанти здійснюють перепони для доставки гуманітарних вантажів.
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