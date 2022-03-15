Российские оккупанты загоняли местных жителей в фейковые "зеленые" коридоры в Тростянце
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В понедельник, 14 марта, в Тростянце Сумской области оккупанты загоняли местных жителей в фейковые "зеленые" коридоры, а также отбирали у людей мобильные телефоны. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление председателя Сумской ОГА Дмитрия Живицкого.
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"Российские оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты", - сообщил Живицкий.
Детали
Также захватчики не позволяют восстановить электроснабжение. Они не допускают работников облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы.
Кроме того, оккупанты осуществляют преграды для доставки гуманитарных грузов.
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