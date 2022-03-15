Российские оккупанты загоняли местных жителей в фейковые "зеленые" коридоры в Тростянце

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"Российские оккупанты в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые" коридоры, массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты", - сообщил Живицкий.

Детали

Также захватчики не позволяют восстановить электроснабжение. Они не допускают работников облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы.

Кроме того, оккупанты осуществляют преграды для доставки гуманитарных грузов.

Напомним

Российские военные обстреляли большую Писаревку в Сумской области.