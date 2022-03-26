Російські окупанти викрали сільського старосту на Київщині. Відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Через викрадення російськими окупантами старости села Мотижин на Київщині - розпочато провадження, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.
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"... здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 23 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ прийшли додому до старости села Мотижин Макарівської ОТГ і незаконно позбавили волі її, чоловіка та сина. Окупанти вивезли їх у невідомому напрямку.
Досудове розслідування триває.
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