Окупанти викрали мера Славутича та захопили лікарню – Київська обладміністрація
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У місті Славутич ворог захопив міську лікарню та викрав міського голову. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації, повідомляє УНН.
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Російські окупанти вторглися в Славутич та захопили міську лікарню.
Жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони зібралися на головній площі та скандують – «Славутич-це Україна», «Слава Україні». Розгорнуто великий державний прапор.
«Руські відкрили вогонь в повітря. Кидають світошумові гранати у натовп», - повідомляє обласна влада.
Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки.
«За останньою інформацією мер міста Юрій Фомічів викрадений загарбниками. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу», - повідомили в адміністрації.
Нагадаємо
Сьогодні, 26 березня, зявилася інформація про ворожу техніку у Славутичі, а також про проукраїнський мітинг мешканців міста.