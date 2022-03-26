Оккупанты похитили мэра Славутича и захватили больницу - Киевская обладминистрация
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В городе Славутич враг захватил городскую больницу и похитил городского голову. Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации, сообщает УНН.
Детали
Российские оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу.
Жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади и скандируют - "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Развернут большой государственный флаг.
"Русские открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу", - сообщает областная власть.
Но жители не расходятся, наоборот их становится больше. Люди начали движение к больнице, которую захватили орки.
"По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - сообщили в администрации.
Напомним
Сегодня, 26 марта, появилась информация о вражеской технике в Славутиче, а также об проукраинском митинге жителей города.