Оккупанты похитили мэра Славутича и захватили больницу - Киевская обладминистрация

Детали

Российские оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу.

Жители города вышли на проукраинский митинг с национальной символикой. Они собрались на главной площади и скандируют - "Славутич - это Украина", "Слава Украине". Развернут большой государственный флаг.

"Русские открыли огонь в воздух. Бросают светошумовые гранаты в толпу", - сообщает областная власть.

Но жители не расходятся, наоборот их становится больше. Люди начали движение к больнице, которую захватили орки.

"По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - сообщили в администрации.

Напомним

Сегодня, 26 марта, появилась информация о вражеской технике в Славутиче, а также об проукраинском митинге жителей города.