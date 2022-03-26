Российские оккупанты похитили сельского старосту на Киевщине. Открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Из-за похищения российскими оккупантами старосты села Мотыжин Киевской области - начато производство, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
Цитата
"... осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 23 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ пришли домой к старосте села Мотыжин Макаровского ОТГ и незаконно лишили свободы ее мужа и сына. Оккупанты вывезли их в неизвестном направлении.
Досудебное расследование продолжается.
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