Российские оккупанты похитили сельского старосту на Киевщине. Открыто производство

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"... осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 23 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ пришли домой к старосте села Мотыжин Макаровского ОТГ и незаконно лишили свободы ее мужа и сына. Оккупанты вывезли их в неизвестном направлении.

Досудебное расследование продолжается.

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