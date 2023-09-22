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Російські хакери шукають дані про воєнні злочини — Держспецзв'язку

Російські хакери шукають дані про воєнні злочини — Держспецзв'язку

Київ • УНН

 • 130465 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Російські розвідники використовують хакерів для нападу на комп’ютерні системи українських правоохоронних органів, щоб знайти докази та ідентифікувати росіян, причетних до воєнних злочинів на території України. Про це заявив Reuters голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь, передає УНН.

Деталі

Кіберзлочинці працють через зовнішню, внутрішню та військову розвідку Росії. Вони активізували хакерські напади проти Генеральної прокуратури України та відомств, які документують воєнні злочини.

Цитата

«Відбулася зміна напрямку: від зосередження на енергетичних об’єктах до правоохоронних інституцій, які раніше не були такою мішенню», — сказав Щиголь.

Він додав: «Цей зсув до судів, прокуратури та правоохоронних органів свідчить про те, що хакери збирають докази про воєнні злочини Росії в Україні».

Хакери також намагалися зібрати розвідувальну інформацію про російських громадян, заарештованих в Україні, з метою «допомогти цим особам уникнути переслідування та повернути їх до Росії».

«Групи, які ми ідентифікували як причетні до цієї діяльності, є частиною російських спецслужб ГРУ та ФСБ», — сказав Щиголь.

Він додав, що кількість інцидентів кібернападу, задокументованих Держспецзв’язку, зросла на 123% за перші шість місяців 2023 року порівняно з другим півріччям 2022 року.

Доповнення

Перед вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року західні спецслужби попереджали про потенційні кібератаки, які можуть поширитися та завдати шкоди глобальним комп’ютерним мережам.

Щиголь сказав, що його відомство побачило докази того, що російські хакери намагалися отримати доступ до приватних камер безпеки в Україні для моніторингу результатів ракетних ударів великої дальності та атак безпілотників.

«Ми задокументували кілька спроб отримати доступ до відеокамер поблизу об’єктів, які вони атакували, і до систем, які надають інформацію про стабільність електромережі», – сказав він.

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Торік Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України зимовою повітряною кампанією, яка спричинила масові відключення електроенергії для мільйонів людей. Енергетична інфраструктура також зазнавала кібератак, очікується, що ці атаки повторяться цієї зими.

«Ви повинні розуміти, що кібервійна не закінчиться навіть після перемоги України на полі бою», – сказав Щиголь.

Додамо

російські військові хакери атакували мобільні пристрої українських солдатів

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