У Китаї мережа кібершпигунів більша, ніж у конкурентів разом узятих – глава ФБР
Київ • УНН
КИЇВ.19 вересня. УНН. Програма кібершпигунства в Пекіні настільки масштабна, що вона перевершує усіх конкурентів разом узятих. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Кріс Рей на конференції, пише Reuters, передає УНН.
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Кріс Рей розповів, що американські чиновники роками били на сполох про китайських хакерів.
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«Китай вже має більшу програму хакерства, ніж усі інші великі країни разом узяті. Якби кожен з кіберагентів ФБР і аналітиків розвідки зосередився виключно на Китаї, китайські хакери все одно перевищували б наш кіберперсонал принаймні 50 до 1», — сказав Рей.
Посольство Пекіна у Вашингтоні не відразу відповіло на повідомлення з проханням прокоментувати, але Китай неодноразово заперечував використання хакерів для шпигування за Сполученими Штатами. Минулого місяця посольство заявило, що американські чиновники та ЗМІ часто "роздували" звинувачення у шпигунстві, пов'язаному з Китаєм.
Контекст
Коментарі глави ФБР послідували за серією гучних хакерських атак, у яких звинуватили Китай, зокрема нещодавню крадіжку сотень тисяч електронних листів від високопоставлених урядовців США.
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Виконавчий директор Mandiant Кевін Мандіа сказав Reuters на конференції, що китайські хакери дедалі частіше стають одними з найкращих шпигунів. «Головним новатором у нападі є Китай», — сказав він.