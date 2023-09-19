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У Китаї мережа кібершпигунів більша, ніж у конкурентів разом узятих – глава ФБР

У Китаї мережа кібершпигунів більша, ніж у конкурентів разом узятих – глава ФБР

Київ • УНН

 • 214123 перегляди

КИЇВ.19 вересня. УНН. Програма кібершпигунства в Пекіні настільки масштабна, що вона перевершує усіх конкурентів разом узятих. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Кріс Рей на конференції, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Кріс Рей розповів, що американські чиновники роками били на сполох про китайських хакерів.

Цитата

«Китай вже має більшу програму хакерства, ніж усі інші великі країни разом узяті. Якби кожен з кіберагентів ФБР і аналітиків розвідки зосередився виключно на Китаї, китайські хакери все одно перевищували б наш кіберперсонал принаймні 50 до 1», — сказав Рей.

Посольство Пекіна у Вашингтоні не відразу відповіло на повідомлення з проханням прокоментувати, але Китай неодноразово заперечував використання хакерів для шпигування за Сполученими Штатами. Минулого місяця посольство заявило, що американські чиновники та ЗМІ часто "роздували" звинувачення у шпигунстві, пов'язаному з Китаєм.

Контекст

Коментарі глави ФБР послідували за серією гучних хакерських атак, у яких звинуватили Китай, зокрема нещодавню крадіжку сотень тисяч електронних листів від високопоставлених урядовців США.

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Виконавчий директор Mandiant Кевін Мандіа сказав Reuters на конференції, що китайські хакери дедалі частіше стають одними з найкращих шпигунів. «Головним новатором у нападі є Китай», — сказав він.

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