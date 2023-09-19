В Китае сеть кибершпионов больше, чем у конкурентов вместе взятых - глава ФБР

Детали

Крис Рэй рассказал, что американские чиновники годами били тревогу о китайских хакерах.

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«Китай уже имеет большую программу хакерства, чем все остальные крупные страны вместе взятые. Если бы каждый из киберагентов ФБР и аналитиков разведки сосредоточился исключительно на Китае, китайские хакеры все равно превышали бы наш киберперсонал по крайней мере 50 к 1», — сказал Рэй.

Посольство Пекина в Вашингтоне не сразу ответило на сообщение с просьбой прокомментировать, но Китай неоднократно отрицал использование хакеров для шпионажа за Соединенными Штатами. В прошлом месяце посольство заявило, что американские чиновники и СМИ часто "раздували" обвинения в шпионаже, связанном с Китаем.

Контекст

Комментарии главы ФБР последовали за серией громких хакерских атак, в которых обвинили Китай, включая недавнюю кражу сотен тысяч электронных писем от высокопоставленных правительственных чиновников США.

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Исполнительный директор Mandiant Кевин Мандиа сказал Reuters на конференции, что китайские хакеры все чаще становятся одними из лучших шпионов. «Главным новатором в нападении является Китай», — сказал он.