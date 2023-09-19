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В Китае сеть кибершпионов больше, чем у конкурентов вместе взятых - глава ФБР

Киев • УНН

 • 214117 просмотра

КИЕВ.19 сентября. УНН. Программа кибершпионажа в Пекине настолько масштабна, что она превосходит всех конкурентов вместе взятых. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Крис Рэй на конференции, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Крис Рэй рассказал, что американские чиновники годами били тревогу о китайских хакерах.

Цитата

«Китай уже имеет большую программу хакерства, чем все остальные крупные страны вместе взятые. Если бы каждый из киберагентов ФБР и аналитиков разведки сосредоточился исключительно на Китае, китайские хакеры все равно превышали бы наш киберперсонал по крайней мере 50 к 1», — сказал Рэй.

Посольство Пекина в Вашингтоне не сразу ответило на сообщение с просьбой прокомментировать, но Китай неоднократно отрицал использование хакеров для шпионажа за Соединенными Штатами. В прошлом месяце посольство заявило, что американские чиновники и СМИ часто "раздували" обвинения в шпионаже, связанном с Китаем.

Контекст

Комментарии главы ФБР последовали за серией громких хакерских атак, в которых обвинили Китай, включая недавнюю кражу сотен тысяч электронных писем от высокопоставленных правительственных чиновников США.

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Исполнительный директор Mandiant Кевин Мандиа сказал Reuters на конференции, что китайские хакеры все чаще становятся одними из лучших шпионов. «Главным новатором в нападении является Китай», — сказал он.

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