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Российские хакеры ищут данные о военных преступлениях - Госспецсвязи

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Российские разведчики используют хакеров для нападения на комп’ютерные системы украинских правоохранительных органов, чтобы найти доказательства и идентифицировать россиян, причастных к военным преступлениям на территории Украины. Об этом заявил Reuters председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь, передает УНН.

Детали

Киберпреступники работают через внешнюю, внутреннюю и военную разведку России. Они активизировали хакерские нападения против Генеральной прокуратуры Украины и ведомств, которые документируют военные преступления.

Цитата

«Произошла смена направления: от сосредоточения на энергетических объектах к правоохранительным институтам, которые ранее не были такой мишенью», — сказал Щиголь.

Он добавил: «Это смещение к судам, прокуратуре и правоохранительным органам свидетельствует о том, что хакеры собирают доказательства о военных преступлениях России в Украине».

Хакеры также пытались собрать разведывательную информацию о российских гражданах, арестованных в Украине, с целью «помочь этим лицам избежать преследования и вернуть их в Россию».

«Группы, которые мы идентифицировали как причастные к этой деятельности, являются частью российских спецслужб ГРУ и ФСБ», — сказал Щиголь.

Он добавил, что количество инцидентов кибернападения, задокументированных Госспецсвязи, выросло на 123% за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению со вторым полугодием 2022 года.

Дополнение

Перед вторжением России в Украину в феврале 2022 года западные спецслужбы предупреждали о потенциальных кибератаках, которые могут распространиться и нанести ущерб глобальным компьютерным сетям.

Щиголь сказал, что его ведомство увидело доказательства того, что российские хакеры пытались получить доступ к частным камерам безопасности в Украине для мониторинга результатов ракетных ударов большой дальности и атак беспилотников.

«Мы задокументировали несколько попыток получить доступ к видеокамерам вблизи объектов, которые они атаковали, и к системам, которые предоставляют информацию о стабильности электросети», – сказал он.

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В прошлом году Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины зимней воздушной кампанией, которая вызвала массовые отключения электроэнергии для миллионов людей. Энергетическая инфраструктура также подвергалась кибератакам, ожидается, что эти атаки повторятся этой зимой.

«Вы должны понимать, что кибервойна не закончится даже после победы Украины на поле боя», – сказал Щиголь.

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