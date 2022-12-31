Російська ракета розбила готель в центрі Києва: в ОП показали відео з місця "прильоту"

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"російський новий рік за святковим столом - це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать «свята». Терористи та вбивці! розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом", - написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко і показав розбитий готель, в який влучила російська ракета.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.

За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.

Наразі відомо про одну жертву та п'ятьох поранених.