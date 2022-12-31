"Приліт" у столиці: у Солом’янському районі госпіталізують трьох жінок та двох чоловіків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Солом’янському районі столиці після "прильоту" медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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"У Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів", - написав Кличко.
Згодом він додав, що госпіталізують ще двох чоловіків.
Раніше
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.
За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця