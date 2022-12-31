"Прилет" в столице: в Соломенском районе госпитализируют троих женщин и двух мужчин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Соломенском районе столицы после "прилета" медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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"В Соломенском районе медики сейчас госпитализируют трех пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов", - написал Кличко.
Впоследствии он добавил, что госпитализируют еще двоих мужчин.
Ранее
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.
По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.