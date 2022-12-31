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"Прилет" в столице: в Соломенском районе госпитализируют троих женщин и двух мужчин

"Прилет" в столице: в Соломенском районе госпитализируют троих женщин и двух мужчин

Киев • УНН

 • 812062 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Соломенском районе столицы после "прилета" медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

"В Соломенском районе медики сейчас госпитализируют трех пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов", - написал Кличко.

Впоследствии он добавил, что госпитализируют еще двоих мужчин.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.

По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.

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