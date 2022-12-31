Российская ракета разбила гостиницу в центре Киева: в ОП показали видео с места "прилета"
Киев • УНН
КИЕВ.31 декабря. УНН. В результате новой массированной ракетной атаки была разбита гостиница в центре Киева. В Офисе президента показали кадры с места "прилета", передает УНН.
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"российский новый год за праздничным столом – это кадры разбитых в Украине жилых домов, новости о погибшем человеке из-за обломка ракеты в Соломенском районе Киева. Вот так они видят "праздники". Террористы и убийцы! разбитая гостиница в сердца столицы — это их радость за праздничным столом", - написал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и показал разбитую гостиницу, в которую попала российская ракета.
Ранее
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.
По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.
Сейчас известно об одной жертве и пятерых раненых.