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Російська опозиція звинуватила Google і Apple в тому, що вони "поступилися" під тиском Кремля

Російська опозиція звинуватила Google і Apple в тому, що вони "поступилися" під тиском Кремля

Київ • УНН

 • 22548 перегляди

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Активісти російської опозиції звинуватили Google і Apple в тому, що вони "поступилися" під тиском Кремля після того, як американські технологічні гіганти видалили антиурядовий додаток Навального для тактичного голосування зі своїх магазинів в перший день парламентських виборів в РФ. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Додаток, був розроблений союзниками ув'язненого критика Кремля Олексія Навального, дає людям докладні рекомендації про те, за кого голосувати, щоб перешкодити правлячій партії "Єдина Росія", яка підтримує президента Володимира Путіна.

Google видалив додаток після того, як йому повідомили, що в іншому випадку місцевому персоналу загрожує тюремне ув'язнення, за інформацією джерела Reuters.

Леонід Волков, союзник Навального, звинуватив Google і Apple в "кремлівській кампанії шантажу".

"Цей ганебний день надовго залишиться в пам'яті", - заявив Волков, який проживає за межами Росії, в месенджері Telegram.

Іван Жданов, ще один союзник Навального, який перебуває за кордоном, назвав дії компаній "ганебним актом політичної цензури".

Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вітала цей крок і що американські компанії діяли в "дусі і букві (російського) закону".

Члени верхньої палати парламенту зустрілися з представниками Google і Apple напередодні виборів, щоб попросити їх видалити додаток або, в разі відмови, зіткнутися з такими наслідками, як штрафи і кримінальне переслідування.

Джон Салліван, посол США в Росії, також був викликаний в міністерство закордонних справ РФ перед голосуванням, де йому заявили, що поведінка компаній рівносильна втручанню США у внутрішні справи Росії.

Раніше цього тижня, російський Державний регулятор зв'язку Роскомнагляд зажадав від Apple і Google видалити додаток і пригрозив штрафом за недотримання.

Кремль заперечує будь-які репресії з політичних мотивів і заявляє, що окремі особи переслідуються за порушення закону.

Доповнення

45-річний Навальний був поміщений у в'язницю в березні у справі, яку він назвав "сфабрикованою" після того, як оговтався від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Його союзникам було заборонено балотуватися на посади до Держдуми через їх зв'язок з мережею Навального.

У червні суд оголосив політичний рух Навального екстремістським, підтримавши скарги прокурора Москви на те, що його активісти намагалися дестабілізувати ситуацію в Росії. Це рішення було тоді засуджено Західними країнами, як удар по свободі в Росії.

Вибори до Держдуми

Вибори до Держдуми триватимуть до вечора неділі 19 вересня.

"Єдина Росія" зазнала падіння рейтингів, але, як очікується, виграє голосування, яке послідувало за наймасштабнішими за останні роки репресіями щодо внутрішньополітичних опонентів Кремля.

Ці вибори є першими в Росії, в яких широко використовується електронне голосування. В урядовому міністерстві РФ заявили, що система постраждала від атак типу "відмова в обслуговуванні", проведених з використанням іноземних IP-адрес, нібито, з США, Німеччини та України.

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