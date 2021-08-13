Росія: соратникам Навального пред'явлено звинувачення через роботу в ФБК

Деталі

У постанові говориться, що Жданов і Волков брали участь в діяльності ФБК і, зокрема, організовували акції протесту в Москві на початку 2021 року брали участь у створенні медіа-проектів, таких як “Навальний LIVE” і згадувалися в соціальних мережах фонду.

У документі наголошується, що Волков “відповідно до відведеної йому ролі, забезпечував формування і подальше функціонування регіональних підрозділів Фонду, а в подальшому спільно з Навальний О.А. брав участь у формуванні органів управління Фонду”. Відносно Жданова сказано, що він і “інші невстановлені особи в рамках реалізації спільного злочинного умислу співучасників координував дії працівників НКО “ФБК”, а потім обійняв посаду директора ФБК.

Звинувачення Навальному

Напередодні аналогічне звинувачення було пред’явлено Олексію Навальному.

Про те, що Слідчий комітет (СК) РФ в лютому порушив відносно Навального, Волкова і Жданова кримінальну справу за статтею 239 про створення НКО, що зазіхає на особистість і права громадян, стало відомо лише в кінці квітня. За цією статтею фігурантам загрожує позбавлення волі до 3 років, примусові роботи на той же термін, або штраф у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За статтею про створення релігійного або громадського об’єднання, діяльність якого пов’язана з насильством над громадянами (ч. 1 ст. 239 КК) судили главу російської осередку міжнародного релігійного об’єднання “Аум Сінрікьо” Михайла Устьянцева, а 2018 році суд засудив до п’яти років виправної колонії загального режиму творця “секти бога Кузі” Андрія Попова.