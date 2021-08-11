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Російському опозиціонеру Навальному пред'явили нові звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Слідчий комітет Росії звинуватив політика Олексія Навального в створенні організації, що зазіхає на особистість і права громадян (ч. 2 ст. 239 КК). Про це повідомляється на офіційному сайті СК РФ, інформує УНН.

Деталі

Справа проти Навального, а також проти його соратників колишнього директора ФБК Івана Жданова і колишнього керівника штабів Навального Леоніда Волкова порушили ще в лютому, невдовзі після хвилі зимових мітингів.

Про нову справу стало відомо в квітні, коли розглядався позов прокуратури про визнання ФБК і штабів Навального екстремістськими організаціями.

"Навальний, Волков, Жданов та інші особи організували поширення на своїх особистих сторінках в мережі Інтернет та на сторінках ФБК від імені очолюваної ними некомерційної організації публікацій, що містять заклики до участі громадян Російської Федерації в неузгоджених мітингах в січні поточного року, - пише Слідчий комітет. - При цьому Навальному було заздалегідь достовірно відомо про протиправний характер планованих заходів у зв'язку з діючими обмеженнями і без узгодження з органами влади їх проведення. Навальний усвідомлював, що за участь в неузгоджених мітингах передбачена адміністративна відповідальність".

Доповнення

9 червня 2021 року Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян (ФЗПг) і штаби Олексія Навального екстремістськими організаціями. Апеляційний суд затвердив це рішення. У 2019 році Фонд також визнали "іноземним агентом".

Нині Олексій Навальний знаходиться в колонії. До цього політик кілька місяців перебував в Німеччині після отруєння, але вирішив повернутися в Росію. У лютому суд замінив йому умовний термін на реальний по справі "Ів Роше". Згідно з рішенням суду, він проведе в колонії два з половиною роки. Політика етапували до виправної колонії №2 у Володимирській області.

У зв'язку із затриманням Олексія Навального по всій Росії пройшла серія протестів. Наймасовіші акції відбулися 23 січня і 31 січня.

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