Российская оппозиция обвинила Google и Apple в том, что они "уступили" под давлением Кремля

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 124096 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 139344 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117918 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115750 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 147319 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123227 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164960 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143406 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179744 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173040 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

2 марта, 19:16 • 36045 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 71426 просмотра
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

2 марта, 19:43 • 36497 просмотра
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

2 марта, 20:12 • 27715 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 28047 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 139338 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 147313 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 309598 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 276356 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 261046 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 124102 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 124030 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 164960 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 121229 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 120786 просмотра
Актуальное
Российская оппозиция обвинила Google и Apple в том, что они "уступили" под давлением Кремля

Российская оппозиция обвинила Google и Apple в том, что они "уступили" под давлением Кремля

Киев  •  УНН

 • 22535 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Активисты российской оппозиции обвинили Google и Apple в том, что они "уступили" под давлением Кремля после того, как американские технологические гиганты удалили антиправительственное приложение Навального для тактического голосования из своих магазинов в первый день парламентских выборов в РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Приложение, было разработано союзниками заключенного критика Кремля Алексея Навального, что дает людям подробные рекомендации о том, за кого голосовать, чтобы помешать правящей партии "Единая Россия", которая поддерживает президента Владимира Путина.

Google удалил приложение после того, как ему сообщили, что в противном случае местному персоналу грозит тюремное заключение, по информации источника Reuters.

Леонид Волков, союзник Навального, обвинил Google и Apple в "кремлевской кампании шантажа".

"Этот позорный день надолго останется в памяти", - заявил Волков, который проживает за пределами России, в мессенджере Telegram.

Иван Жданов, еще один союзник Навального, который находится за границей, назвал действия компаний "позорным актом политической цензуры".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала этот шаг и американские компании действовали в "духе и букве (российского) закона".

Члены верхней палаты парламента встретились с представителями Google и Apple накануне выборов, чтобы попросить их удалить приложение или, в случае отказа, столкнуться с такими последствиями, как штрафы и уголовное преследование.

Джон Салливан, посол США в России, также был вызван в министерство иностранных дел РФ перед голосованием, где ему заявили, что поведение компаний равносильно вмешательству США во внутренние дела России.

Ранее на этой неделе, российский Государственный регулятор связи Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение и пригрозил штрафом за несоблюдение.

Кремль отрицает любые репрессии по политическим мотивам и заявляет, что отдельные лица преследуются за нарушение закона.

Дополнение

45-летний Навальный был заключен в тюрьму в марте по делу, которое он назвал "сфабрикованным" после того, как оправился от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Его союзникам было запрещено баллотироваться на должности в Госдуму через их связь с сетью Навального.

В июне суд объявил политическое движение Навального экстремистским, поддержав жалобы прокурора Москвы на то, что его активисты пытались дестабилизировать ситуацию в России. Это решение было тогда осуждено Западными странами, как удар по свободе в России.

Выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму пройдут до вечера воскресенья 19 сентября.

"Единая Россия" потерпела падение рейтингов, но, как ожидается, выиграет голосование, последовавшее за самыми масштабными за последние годы репрессиями в отношении внутриполитических оппонентов Кремля.

Эти выборы являются первыми в России, в которых широко используется электронное голосование. В правительственном министерстве РФ заявили, что система пострадала от атак типа "отказ в обслуживании", проведенных с использованием иностранных IP-адресов, якобы, из США, Германии и Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы