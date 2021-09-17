Российская оппозиция обвинила Google и Apple в том, что они "уступили" под давлением Кремля

Детали

Приложение, было разработано союзниками заключенного критика Кремля Алексея Навального, что дает людям подробные рекомендации о том, за кого голосовать, чтобы помешать правящей партии "Единая Россия", которая поддерживает президента Владимира Путина.

Google удалил приложение после того, как ему сообщили, что в противном случае местному персоналу грозит тюремное заключение, по информации источника Reuters.

Леонид Волков, союзник Навального, обвинил Google и Apple в "кремлевской кампании шантажа".

"Этот позорный день надолго останется в памяти", - заявил Волков, который проживает за пределами России, в мессенджере Telegram.

Иван Жданов, еще один союзник Навального, который находится за границей, назвал действия компаний "позорным актом политической цензуры".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствовала этот шаг и американские компании действовали в "духе и букве (российского) закона".

Члены верхней палаты парламента встретились с представителями Google и Apple накануне выборов, чтобы попросить их удалить приложение или, в случае отказа, столкнуться с такими последствиями, как штрафы и уголовное преследование.

Джон Салливан, посол США в России, также был вызван в министерство иностранных дел РФ перед голосованием, где ему заявили, что поведение компаний равносильно вмешательству США во внутренние дела России.

Ранее на этой неделе, российский Государственный регулятор связи Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение и пригрозил штрафом за несоблюдение.

Кремль отрицает любые репрессии по политическим мотивам и заявляет, что отдельные лица преследуются за нарушение закона.

Дополнение

45-летний Навальный был заключен в тюрьму в марте по делу, которое он назвал "сфабрикованным" после того, как оправился от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Его союзникам было запрещено баллотироваться на должности в Госдуму через их связь с сетью Навального.

В июне суд объявил политическое движение Навального экстремистским, поддержав жалобы прокурора Москвы на то, что его активисты пытались дестабилизировать ситуацию в России. Это решение было тогда осуждено Западными странами, как удар по свободе в России.

Выборы в Госдуму

Выборы в Госдуму пройдут до вечера воскресенья 19 сентября.

"Единая Россия" потерпела падение рейтингов, но, как ожидается, выиграет голосование, последовавшее за самыми масштабными за последние годы репрессиями в отношении внутриполитических оппонентов Кремля.

Эти выборы являются первыми в России, в которых широко используется электронное голосование. В правительственном министерстве РФ заявили, что система пострадала от атак типа "отказ в обслуживании", проведенных с использованием иностранных IP-адресов, якобы, из США, Германии и Украины.