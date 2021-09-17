Сьогодні у Росії розпочалось триденне голосування на виборах до Держдуми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Сьогодні у Росії починається триденне голосування на виборах депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Основний день голосування буде в неділю, 19 вересня, передає УНН.
Деталі
Голосування відбудеться в один тур за змішаною системою: громадяни Росії мають обрати 225 депутати за партійними списками та 225 парламентарів в одномандатних округах.
Першими виборчі дільниці відкрилися на Чукотці та Камчатці.
Хто балотується?
У федеральних списках кандидатів у депутати Держдуми зареєстровані 14 партій. Це КПРФ, “Зелені”, ЛДПР, “Нові люди”, “Єдина Росія”, “Справедлива Росія — За правду”, “Яблуко”, “Партія росту”, “Російська партія свободи і справедливості”, “Комуністи Росії”, “Громадянська платформа”, “Зелена альтернатива”, “Батьківщина” і “Партія пенсіонерів”.
Низку кандидатів не допустили до виборів на підставі недавно ухваленого закону, що забороняє балотуватися особам, причетним до діяльності екстремістських організацій. До екстремістів віднесли низку опозиційних політиків, зокрема — прихильників та соратників Олексія Навального.
Особливості цьогорічних виборів в Росії
Вперше на виборах до Держдуми рішенням ЦВК була дозволена процедура електронного голосування. У такий спосіб зможуть проголосувати жителі Москви, Мурманської, Нижньогородської, Ярославської, Курської і Ростовської областей, а також жителі анексованого Росією Севастополя.
Спротив опозиції
Незадовго до голосування прихильники Олексія Навального опублікували рекомендації в рамках проєкту “Розумне голосування”. Соратники опозиціонера запропонували голосувати за кандидатів, які, на їхню думку, мають найбільші шанси виграти у представників “Єдиної Росії”. Партійна приналежність при цьому не має значення, відзначає “Радіо Свобода”.
На виборах в Держдуму в Москві більшість підтриманих “Розумним голосуванням” кандидатів — представники КПРФ, але є і представники інших партій.
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Російська влада вважає, що соратники Навального поширюють заборонений контент і наполягають на блокуванні ресурсів.
“Роскомнадзор” звинуватив американські IT-компанії Google, Apple, Cloudflare і Cisco в тому, що вони допомагають “Розумному голосуванню” обходити блокування. Якщо іноземні компанії не виконають вимоги щодо припинення допомоги “Розумному голосуванню”, це буде розглядатися владою як “іноземне втручання у вибори”, заявили у відомстві.
У Раді федерації Росії напередодні виборів пройшло засідання комісії щодо запобігання втручанню у внутрішні справи Росії. Як випливає із заяв офіційних осіб, велику увагу приділили “Розумному голосуванню”. А представник МЗС Росії Олег Гаврилов повідомив, що Москва направила США демарш про неприпустимість “втручання у вибори”.