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Сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Киев  •  УНН

 • 21675 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Сегодня в России начинается трехдневное голосования на выборах депутатов в Государственную думу (нижнюю палату парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования будет в воскресенье, 19 сентября, передает УНН.

Детали

Голосование состоится в один тур по смешанной системе: граждане России должны избрать 225 депутатов по партийным спискам и 225 парламентариев в одномандатных округах.

Первыми избирательные участки открылись на Чукотке и Камчатке.

Кто баллотируется?

В федеральных списках кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрированы 14 партий. Это КПРФ, “Зеленые”, ЛДПР, “Новые люди”, “Единая Россия”, “Справедливая Россия — За правду”, “Яблоко”, “Партия роста”, “Российская партия свободы и справедливости”, “Коммунисты России”, “Гражданская платформа”, “Зеленая альтернатива”, “Родина” и “Партия пенсионеров”.

Ряд кандидатов не допустили к выборам на основании недавно принятого закона, запрещающего баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. К экстремистам отнесли ряд оппозиционных политиков, в частности — сторонников и соратников Алексея Навального.

Особенности нынешних выборов в России

Впервые на выборах в Госдуму решением ЦИК была разрешена процедура электронного голосования. Таким образом смогут проголосовать жители Москвы, Мурманской, Нижегородской, Ярославской, Курской и Ростовской областей, а также жители аннексированного Россией Севастополя.

Сопротивление оппозиции

Незадолго до голосования сторонники Алексея Навального опубликовали рекомендации в рамках проекта “Умное голосование”. Соратники оппозиционера предложили голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей “Единой России”. Партийная принадлежность при этом не имеет значения, отмечает “Радио Свобода”.

На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных “Умным голосованием” кандидатов — представители КПРФ, но есть и представители других партий.

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Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещенный контент и настаивают на блокировании ресурсов.

“Роскомнадзор” обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают “Умному голосованию” обходить блокировки. Если иностранные компании не выполнят требования о прекращении помощи “Умному голосованию”, это будет рассматриваться властью как “иностранное вмешательство в выборы”, заявили в ведомстве.

В Совете федерации России накануне выборов прошло заседание комиссии по предупреждению вмешательству во внутренние дела России. Как следует из заявлений официальных лиц, большое внимание уделили “Умному голосованию”. А представитель МИД России Олег Гаврилов сообщил, что Москва направила США демарш о недопустимости “вмешательство в выборы”.

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