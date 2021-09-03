Російські ЗМІ повідомили, що у Підмосков'ї пройшов тренінг з фальсифікації майбутніх виборів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Російське видання “Нова газета” опублікувало фрагменти аудіозапису, на яких якийсь інструктор дає вказівки про те, як повинні проводитися вибори в Держдуму і Мособлдуми в підмосковному Королеві. За даними видання, інструктаж проводили для керівників місцевої виборчої комісії, передає УНН.

Цитата

“Нам цікаві конкретні цифри і конкретна партія: 42 — 45%. Це за списком, за партію ... Що стосується одномандатних округів ... Прізвища (кандидатів від „Єдиної Росії“. — Ред.) всі знають? ... Там не відсотки — там просто більшістю голосів”, — говорить жіночий голос на запису, опублікованій на сайті “Нової газети” в четвер, 2 вересня. Троє співрозмовників видання, прослухавши запис, незалежно один від одного дізналися, що голос належить радниці мера Королева Жанні Прокоф’євій.

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“Проти ваших вкидів нічого не спрацює, ніяке „Розумне голосування“, якщо ви все зробите грамотно і в потрібній кількості”, — переконує далі інструктор учасників наради. Куратор додає, що явка потрібна “не дуже висока”, а результати, крім “Розумного голосування”, “може зіпсувати” прихід на ділянку тих, хто “буде ловити на підробці, на фальсифікації на записи в книзі у вечірній час”.

Доповнення

2 вересня редакція “Нової газети” направила аудіозапис і офіційний запит до Центральної виборчої комісії. Зараз видання чекає офіційної реакції глави ЦВК Росії Елли Памфілова на те, що сталося.

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