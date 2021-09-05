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У Росії суд заборонив Google і Yandex показувати словосполучення "Розумне голосування"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Арбітражний суд Москви заборонив Google і Yandex показувати в пошуковій видачі словосполучення "Розумне голосування". Таке рішення суд прийняв за позовом ставропольської компанії, що продає овечу вовну. Про це йдеться в рішенні суду від 3 вересня, інформує УНН.

Деталі

Компанія "Вулінтертрейд" була зареєстрована в 2017 році. Компанія займається переробкою і продажем овечої вовни. У червні 2021 року фірма за місяць отримала схвалення від Роспатенту на використання товарного знаку "Розумне голосування" - ідентичного назві проекту опозиційного політика Олексія Навального.

4 вересня стало відомо, що "Вулінтертрейд" звернувся до суду, вимагаючи заборонити Google використовувати словосполучення "Розумне голосування" в пошуковій видачі як одне з ключових слів пошуку.

"Заборонити оператору пошукової системи Компанії Google, LLC використовувати позначення "Розумне голосування" в пошуковій видачі належної їй пошуковій системі в якості одного з ключових слів пошуку", - йдеться в ухвалі суду від 3 вересня.

Доповнення

"Розумне голосування" - проект команди Олексія Навального за підтримки опозиційних кандидатів на виборах, які мають шанси обійти суперників з "Єдиної Росії". Проект працює з 2018 року.

На початку вересня Роскомнадзор зажадав від Apple і Google видалити з магазинів додаток "Навальний", де є сторінка "Розумного голосування". У відомстві заявили, що відмова буде розцінюватися як втручання в російські вибори.

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