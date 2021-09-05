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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В России суд запретил Google и Yandex показывать словосочетание "Умное голосование"

В России суд запретил Google и Yandex показывать словосочетание "Умное голосование"

Киев  •  УНН

 • 30338 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Арбитражный суд Москвы запретил Google и Yandex показывать в поисковой выдаче словосочетание "Умное голосование". Такое решение суд принял по иску ставропольской компании, продающей овечью шерсть. Об этом говорится в решении суда от 3 сентября, информирует УНН.

Детали

Компания "Вулинтертрейд" была зарегистрирована в 2017 году. Компания занимается переработкой и продажей овечьей шерсти. В июне 2021 года фирма за месяц получила одобрение от Роспатента на использование товарного знака "Умное голосование" - идентичного названию проекта оппозиционного политика Алексея Навального.

4 сентября стало известно, что "Вулинтертрейд" обратился в суд, требуя запретить Google использовать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче как одно из ключевых слов поиска.

"Запретить оператору поисковой системы Компании Google, LLC использовать обозначение "Умное голосование" в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска", - говорится в постановлении суда от 3 сентября.

Дополнение

"Умное голосование" - проект команды Алексея Навального при поддержке оппозиционных кандидатов на выборах, которые имеют шансы обойти соперников из "Единой России". Проект работает с 2018 года.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить из магазинов приложение "Навальный", где есть страница "Умного голосования". В ведомстве заявили, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы.

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