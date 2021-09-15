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Представників Apple і Google запросили на засідання у Радфед РФ по втручанню у вибори

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Представників корпорацій Apple і Google запросили на засідання комісії Ради Федерації по втручанню у вибори в Держдуму, повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Дождь".

Деталі

Відзначається, що комісія буде обговорювати питання, пов'язані з втручанням з боку американських цифрових платформ. Як заявив голова комісії Андрій Клімов, до корпорацій Apple і Google є дуже багато питань. У компанії направили офіційні листи.

Засідання комісії Ради відбудеться 16 вересня.

Додамо

2 вересня Роскомнагляд "зажадав від Apple і Google видалити з їх магазинів додаток Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального. Регулятор пригрозив, що відмову він вважає "втручанням в російські вибори".

13 вересня Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури заблокував сайт Михайла Ходорковського про кандидатів в депутати Держдуми.

19 серпня регулятор уже вимагав видалити додаток. Тоді у відомстві заявили, що "Навальний" використовується "для продовження діяльності екстремістської організації". Доказів зв'язку додатку з ліквідованим ФБК влада не приводила.

26 липня "Роскомнагляд" заблокував в Росії майже 50 сайтів, пов'язаних з опозиціонером і його прихильниками. Відомство вимагає від соціальних мереж видалити сторінки соратників засновника ФБК. Однак їх сторінки, як і раніше, присутні в соцмережах.

Фонд боротьби з корупцією визнаний російською владою іноземним агентом, екстремістською організацією і заборонений. Організація ліквідована.

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