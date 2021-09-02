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"Роскомнадзор" требует от Apple и Google удалить приложение Навального

"Роскомнадзор" требует от Apple и Google удалить приложение Навального

Киев  •  УНН

 • 22125 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. "Роскомнадзор" опять требует от Apple и Google удалить с их магазинов приложение Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Регулятор пригрозил, что отказ он считает "вмешательством в российские выборы", сообщает "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

О каком именно приложение идет речь — в сообщении не уточняется. Однако регулятор недоволен приложением “Навальный”. В нем сторонники оппозиционера должны получить инструкции, за кого голосовать на ближайших выборах в Госдуму. С Фондом борьбы с коррупцией приложение формально не связано.

Контекст

19 августа регулятор уже требовал удалить приложение. Тогда в ведомстве заявили, что “Навальный” используется “для продолжения деятельности экстремистской организации”. Доказательств связи приложения с ликвидированным ФБК власть не приводила.

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В сообщении чиновников от 2 сентября Apple и Google снова угрожают штрафами. Кроме того, ведомство намекнуло на возможность признать поддержку приложения “содействием запрещенным экстремистским организациям”, за что в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

26 июля “Роскомнадзор” заблокировал в России почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером и его сторонниками. Ведомство требует от социальных сетей удалить страницы соратников основателя ФБК. Однако их страницы по-прежнему присутствуют в соцсетях.

Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещен. Организация ликвидирована.

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