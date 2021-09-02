"Роскомнагляд" вимагає від Apple та Google видалити додаток Навального

Деталі

Про який саме додаток йдеться — у повідомленні не уточнюється. Однак регулятор незадоволений застосунком “Навальний”. У ньому прихильники опозиціонера повинні отримати інструкції, за кого голосувати на найближчих виборах до Держдуми. З Фондом боротьби з корупцією додаток формально не пов’язаний.

Контекст

19 серпня регулятор уже вимагав видалити додаток. Тоді у відомстві заявили, що “Навальний” використовується “для продовження діяльності екстремістської організації”. Доказів зв’язку застосунку з ліквідованим ФБК влада не наводила.

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У повідомленні чиновників від 2 вересня Apple і Google знову погрожують штрафами. Крім того, відомство натякнуло на можливість визнати підтримку додатка “сприянням забороненим екстремістським організаціям”, за що у російському законодавстві передбачена кримінальна відповідальність.

26 липня “Роскомнагляд” заблокував у Росії майже 50 сайтів, пов’язаних з опозиціонером та його прихильниками. Відомство вимагає від соціальних мереж видалити сторінки соратників засновника ФБК. Проте їхні сторінки як і раніше присутні в соцмережах.

Фонд боротьби з корупцією визнаний російськими властями іноземним агентом, екстремістською організацією і заборонений. Організація ліквідована.