Представителей Apple и Google пригласили на заседание в Совфед РФ по вмешательству в выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Представителей корпораций Apple и Google пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы в Госдуму, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Дождь”.
Детали
Отмечается, что комиссия будет обсуждать вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ. Как заявил глава комиссии Андрей Климов, к корпорациям Apple и Google есть очень много вопросов. В компании направили официальные письма.
Заседание комиссии Совета состоится 16 сентября.
Добавим
2 сентября Роскомнадзор" потребовал от Apple и Google удалить с их магазинов приложение Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Регулятор пригрозил, что отказ он считает "вмешательством в российские выборы".
13 сентября Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Михаила Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы.
19 августа регулятор уже требовал удалить приложение. Тогда в ведомстве заявили, что “Навальный” используется “для продолжения деятельности экстремистской организации”. Доказательств связи приложения с ликвидированным ФБК власть не приводила.
26 июля “Роскомнадзор” заблокировал в России почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером и его сторонниками. Ведомство требует от социальных сетей удалить страницы соратников основателя ФБК. Однако их страницы по-прежнему присутствуют в соцсетях.
Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещен. Организация ликвидирована.