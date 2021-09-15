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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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Представителей Apple и Google пригласили на заседание в Совфед РФ по вмешательству в выборы

Представителей Apple и Google пригласили на заседание в Совфед РФ по вмешательству в выборы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Представителей корпораций Apple и Google пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по вмешательству в выборы в Госдуму, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Дождь”.

Детали

Отмечается, что комиссия будет обсуждать вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ. Как заявил глава комиссии Андрей Климов, к корпорациям Apple и Google есть очень много вопросов. В компании направили официальные письма.

Заседание комиссии Совета состоится 16 сентября.

Добавим

2 сентября Роскомнадзор" потребовал от Apple и Google удалить с их магазинов приложение Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Регулятор пригрозил, что отказ он считает "вмешательством в российские выборы".

13 сентября Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Михаила Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы.

19 августа регулятор уже требовал удалить приложение. Тогда в ведомстве заявили, что “Навальный” используется “для продолжения деятельности экстремистской организации”. Доказательств связи приложения с ликвидированным ФБК власть не приводила.

26 июля “Роскомнадзор” заблокировал в России почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером и его сторонниками. Ведомство требует от социальных сетей удалить страницы соратников основателя ФБК. Однако их страницы по-прежнему присутствуют в соцсетях.

Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещен. Организация ликвидирована.

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