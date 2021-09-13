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В России заблокировали сайт Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы

В России заблокировали сайт Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы

Киев  •  УНН

 • 14550 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Михаила Ходорковского о кандидатах в депутаты Госдумы. Об этом пишет УНН со ссылкой информацию, опубликованную в реестре ведомства.

Детали

Согласно реестру, доступ к сайту заблокирован на основании статьи 15.3 закона «Об информации».
В начале августа Роскомнадзор на том же основании заблокировал три сайта российских медиапроектов Ходорковского, а ранее — более 30 сайтов соратников Алексея Навального.

Согласно этой статье, Роскомнадзор может блокировать сайты "с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и незаконным акциям".

Дополнение

Напомним, что 2 сентября Роскомнадзор" потребовал от Apple и Google удалить с их магазинов приложение Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Регулятор пригрозил, что отказ он считает "вмешательством в российские выборы".

19 августа регулятор уже требовал удалить приложение. Тогда в ведомстве заявили, что “Навальный” используется “для продолжения деятельности экстремистской организации”. Доказательств связи приложения с ликвидированным ФБК власть не приводила.

26 июля “Роскомнадзор” заблокировал в России почти 50 сайтов, связанных с оппозиционером и его сторонниками. Ведомство требует от социальных сетей удалить страницы соратников основателя ФБК. Однако их страницы по-прежнему присутствуют в соцсетях.

Фонд борьбы с коррупцией признан российскими властями иностранным агентом, экстремистской организацией и запрещен. Организация ликвидирована.

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