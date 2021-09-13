У Росії заблокували сайт Ходорковського про кандидатів у депутати Держдуми
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ заблокував сайт Михайла Ходорковського про кандидатів у депутати Держдуми. Про це пише УНН з посиланням інформацію, опубліковану в реєстрі відомства.
Деталі
Відповідно до реєстру, доступ до сайту заблокований на підставі статті 15.3 закону “Про інформацію”.
На початку серпня Роскомнагляд на тій же підставі заблокував три сайти російських медіапроектів Ходорковського, а раніше — більше 30 сайтів соратників Олексія Навального.
Згідно з цією статтею, Роскомнагляд може блокувати сайти "з закликами до екстремізму, масових заворушень та незаконним акціям".
Доповнення
Нагадаємо, що 2 вересня Роскомнагляд зажадав від Apple і Google видалити з їх магазинів додаток Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального. Регулятор пригрозив, що відмову він вважає "втручанням в російські вибори“.
19 серпня регулятор уже вимагав видалити додаток. Тоді у відомстві заявили, що “Навальний” використовується “для продовження діяльності екстремістської організації”. Доказів зв’язку додатки з ліквідованим ФБК влада не приводила.
26 липня “Роскомнагляд” заблокував в Росії майже 50 сайтів, пов’язаних з опозиціонером і його прихильниками. Відомство вимагає від соціальних мереж видалити сторінки соратників засновника ФБК. Однак їх сторінки, як і раніше, присутні в соцмережах.
Фонд боротьби з корупцією визнаний російськими властями іноземним агентом, екстремістською організацією і заборонений. Організація ліквідована.