Роскомнадзор попереджає Apple та Google від включення у вибори у РФ

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17 березня, 09:48 • 160658 перегляди

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Роскомнадзор зробив іноземний провайдер листів з вимогами додати можливості надання можливостей для обмеження доступу до додатків та сайту “Умне голосування” на території Російської Федерації. Про це ТАСС у четвер повідомили у пресс-службі відомства, передав УНН.

Цитата

“Роскомнадзор і Центр моніторингу управління сетями зв’язку загального користування РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основі вимог до Центральної виборчої комісії та Генеральної прокуратури Росії, направлених на адресу ряду іноземних компаній, у тому числі провайдерам DNS- та CDN-сервісів, листів із вимогами до надання можливостей надання можливості для обмеження доступу до додатків та на веб -сайті „Умне голосування“ на території Російської Федерації”, - говорити в соціальних мережах.

Деталі

У листах, зокрема, відмічається, що протягом періоду попередньої кампанії не допускається надання послуг, що порушують російське законодавство щодо виборів, у тому числі пов’язані з проведенням попередньої агітації в Інтернеті, розміщенням агітаційних матеріалів у Сеті.

“Ведомство наставляє на незамедлительних прекрасних зарубіжних технологічних компаніях, що пропонують сайти та додатки до них для функціонування та обслуговування за поширенням через магазини, що додаються,-вказано у прес-службі. — Невиконання компаніями вимог щодо досконалості допомоги вказаним ресурсом є грубим порушенням діючого законодавства Російської Федерації. У разі невиконання необхідних даних дії будуть розглядатись як іноземне об’єднання у виборчій кампанії за виборами ”, - зазначається у повідомленнях.

Напомним

“Роскомнадзор” вимагає від Apple та Google видалити додаток Навального.

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