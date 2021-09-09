Роскомнадзор попереджає Apple та Google від включення у вибори у РФ

Цитата

“Роскомнадзор і Центр моніторингу управління сетями зв’язку загального користування РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основі вимог до Центральної виборчої комісії та Генеральної прокуратури Росії, направлених на адресу ряду іноземних компаній, у тому числі провайдерам DNS- та CDN-сервісів, листів із вимогами до надання можливостей надання можливості для обмеження доступу до додатків та на веб -сайті „Умне голосування“ на території Російської Федерації”, - говорити в соціальних мережах.

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У листах, зокрема, відмічається, що протягом періоду попередньої кампанії не допускається надання послуг, що порушують російське законодавство щодо виборів, у тому числі пов’язані з проведенням попередньої агітації в Інтернеті, розміщенням агітаційних матеріалів у Сеті.

“Ведомство наставляє на незамедлительних прекрасних зарубіжних технологічних компаніях, що пропонують сайти та додатки до них для функціонування та обслуговування за поширенням через магазини, що додаються,-вказано у прес-службі. — Невиконання компаніями вимог щодо досконалості допомоги вказаним ресурсом є грубим порушенням діючого законодавства Російської Федерації. У разі невиконання необхідних даних дії будуть розглядатись як іноземне об’єднання у виборчій кампанії за виборами ”, - зазначається у повідомленнях.

Напомним

“Роскомнадзор” вимагає від Apple та Google видалити додаток Навального.