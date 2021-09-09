Роскомнадзор предостерег Apple и Google от вмешательства в выборы в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Роскомнадзор направил иностранным провайдерам письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту “Умное голосование” на территории Российской Федерации. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
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“Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры России направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту „Умное голосование“ на территории Российской Федерации”, — говориться в сообщении.
Детали
В письмах, в частности, отмечается, что в период предвыборной кампании не допускается оказание услуг, нарушающих российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, размещением агитационных материалов в Сети.
“Ведомство настаивает на незамедлительном прекращении иностранными технологическими компаниями предоставления сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений, — указали в пресс-службе. — Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам”, — отмечается в сообщении.
Напомним
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