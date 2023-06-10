російська армія обстріляла Херсон, поранено волонтерів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона, поранено волонтерів, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, які постраждали від підтоплення", - повідомив Прокудін у Telegram.
З його слів, поранених доставили до лікарні, нині медики надають їм необхідну допомогу.
Нагадаємо
Волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, закликали утриматися від відвідування Херсона через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації.
Російські окупанти 8 червня обстріляли Херсон під час евакуації населення, обстріли міста були і 9 червня.