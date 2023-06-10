российская армия обстреляла Херсон, ранены волонтеры - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, ранены волонтеры, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления", - сообщил Прокудин в Telegram.
По его словам, раненых доставили в больницу, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
Напомним
Волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, призвали воздержаться от посещения Херсона из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.
Российские оккупанты 8 июня обстреляли Херсон во время эвакуации населения, обстрелы города были и 9 июня.