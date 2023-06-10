российская армия обстреляла Херсон, ранены волонтеры - ОВА

Цитата

"Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, раненых доставили в больницу, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним

Волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, призвали воздержаться от посещения Херсона из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.

Российские оккупанты 8 июня обстреляли Херсон во время эвакуации населения, обстрелы города были и 9 июня.