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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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российская армия обстреляла Херсон, ранены волонтеры - ОВА

Киев • УНН

 • 199540 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона, ранены волонтеры, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия обстреляла Херсон, ранены волонтеры - ОВА

Цитата

"Российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. Из-за российского артиллерийского удара травмированы двое мужчин, 52 и 25 лет. Это волонтеры, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления", - сообщил Прокудин в Telegram.

По его словам, раненых доставили в больницу, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним

Волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, призвали воздержаться от посещения Херсона из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью.

Российские оккупанты 8 июня обстреляли Херсон во время эвакуации населения, обстрелы города были и 9 июня.

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