Волонтерів закликали утриматися від відвідування Херсона через постійні обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, закликали утриматися від відвідування Херсона через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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«Через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсон, просимо волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста», - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.
Деталі
Зазначається, що за необхідності в ОВА окремо повідомлять, якщо буде потреба в такій допомозі.
«Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій. Якщо хочете допомогти Херсонщині, детальний алгоритм як це зробити – за посиланням», - додали в ОВА.
Доповнення
Раніше член благодійної організації "Help People" Тетяна Шепітько повідомляла, що з четверга, 8 червня, в'їзд до Херсона закритий, проїхати до міста можливо лише за спецперепустками.
Російські окупанти 8 червня обстріляли Херсон під час евакуації населення.