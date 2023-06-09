Волонтеров призвали воздержаться от посещения Херсона из-за постоянных обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, призвали воздержаться от посещения Херсона из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.
Цитата
«Из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью в Херсоне, просим волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города», - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Детали
Отмечается, что при необходимости в ОВА отдельно сообщат, если будет потребность в такой помощи.
«Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий. Если хотите помочь Херсонской области, подробный алгоритм как это сделать – по ссылке», - добавили в ОВА.
Дополнение
Ранее член благотворительной организации "Help People" Татьяна Шепитько сообщала, что с четверга, 8 июня, въезд в Херсон закрыт, проехать в город возможно только по спецпропускам.
Российские оккупанты 8 июня обстреляли Херсон во время эвакуации населения.